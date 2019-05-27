В Суздальском районе многодетным семьям выдали земельные участки без газа и воды

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-27T16:23:06+03:00

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Две многодетные семьи из Суздальском района вынуждены были обратиться в прокуратуру, так как им выдали земельные участки под строительство без систем газоснабжения и водоснабжения.

По данным прокуратуры, участки семьям были выделены в 2016-2017 годах в селе Глебовское Суздальского района. При этом к участкам действительно не провели инженерную инфраструктуру. Да и дорога к ним не соответствует требованиям ГОСТа, так как не обеспечивает безопасность дорожного движения. Все эти вещи по закону возложены на администрацию района.

Межрайонный прокурор обратился в суд с иском. В нем он потребовал обязать администрацию доделать то, что они обязаны сделать. В данный момент требования прокурора удовлетворены, но не исполнены до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU