В Суздальском районе многодетным семьям выдали земельные участки без газа и воды
Две многодетные семьи из Суздальском района вынуждены были обратиться в прокуратуру, так как им выдали земельные участки под строительство без систем газоснабжения и водоснабжения.
По данным прокуратуры, участки семьям были выделены в 2016-2017 годах в селе Глебовское Суздальского района. При этом к участкам действительно не провели инженерную инфраструктуру. Да и дорога к ним не соответствует требованиям ГОСТа, так как не обеспечивает безопасность дорожного движения. Все эти вещи по закону возложены на администрацию района.
Межрайонный прокурор обратился в суд с иском. В нем он потребовал обязать администрацию доделать то, что они обязаны сделать. В данный момент требования прокурора удовлетворены, но не исполнены до конца.
ИСТОЧНИК KP.RU