В Муроме 32 работникам конструкторского бюро не платили зарплату
Муромская городская прокуратура проверила местное предприятие "Муромское специальное конструкторское бюро". И оказалось, что 32 работника предприятия не получали зарплату в полном объеме с октября 2018 года по март 2019 года. Общая сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей.
Кроме того, имелась частичная задолженность по выплате окончательного расчета перед 9 уволенными работниками (более 850 тысяч рублей). На управляющего директора предприятия заведено административное дело. Ему грозит штраф.
Ну, а сотрудникам, по требованию прокуратуры, должны выплатить все долги по зарплате. Пока этого еще не сделано.
ИСТОЧНИК KP.RU