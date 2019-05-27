2019-05-27T16:16:10+03:00
Общество

В Муроме 32 работникам конструкторского бюро не платили зарплату

За полгода перед ними скопился долг более чем в 2 миллиона рублей
Алексей СУХОВ
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Муромская городская прокуратура проверила местное предприятие "Муромское специальное конструкторское бюро". И оказалось, что 32 работника предприятия не получали зарплату в полном объеме с октября 2018 года по март 2019 года. Общая сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей.

Кроме того, имелась частичная задолженность по выплате окончательного расчета перед 9 уволенными работниками (более 850 тысяч рублей). На управляющего директора предприятия заведено административное дело. Ему грозит штраф.

Ну, а сотрудникам, по требованию прокуратуры, должны выплатить все долги по зарплате. Пока этого еще не сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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