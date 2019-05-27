В финале олимпиады «Умники и умницы» победили школьники из Владимира и Мурома

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-27T16:02:20+03:00

Они смогут принять участие в съемках передачи на центральном телеканале

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25 мая во Владимире прошел финал региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской». В этом году она проходила в пятый раз, тема интеллектуального состязания - жизнь и эпоха Александра Невского.

В олимпиаде приняли участие 20 школьников, победивших в отборочных турах в своих городах и районах. Оценивал финалистов автор игры «Умницы и умники», телеведущий, писатель, Юрий Вяземский.

Победителями финала стали: Вячеслав Есипов (гимназия № 3 г. Владимира), Виктория Куликова (школа № 2 г. Владимира), Виктория Горячева (православная гимназия преподобного Илии Муромца округа Муром).

Восемь призовых мест заняли: Иван Ковалевич (школа № 2 г. Радужный), Екатерина Иванова (школа № 6 г. Вязники), Алина Комарова (гимназия № 2 г. Александрова), Кира Киселёва (гимназия № 23 г.Владимира), Даниил Горин (школа № 1 г. Покрова), Иван Листратов (школа №1 г. Юрьев-Польского), Рауф Исмаилов (школа № 2 г. Гусь-Хрустального), Евгений Осипов (школа №1 г. Кольчугино).

Победители и призёры олимпиады смогут поступить в будушем году на гуманитарные специальности в ВлГУ на льготных условиях. А Юрий Вяземский пригласил пять финалистов принять участие в следующем учебном году в телевизионном интеллектуальном шоу «Умницы и умники».

ИСТОЧНИК KP.RU