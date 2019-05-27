ФК "Муром" обыграл "Луки-Энергию"

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-27T15:33:29+03:00

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25 мая ФК "Муром" на своем поле сыграл предпоследний в сезоне матч в зоне "Запад" ПФЛ против клуба "Луки-Энергия". Единственный гол встречи был забит с углового на начале второго тайма, головой удачно сыграл защитник Владислав Масальский.

ФК "Муром" занимает шестое место в турнирной таблице зоны "Запад" ПФЛ. Следующий матч команда проведет дома против столичного "Чертаново-2".

ИСТОЧНИК KP.RU