Владимирских болельщиков приглашают на последний матч "Торпедо" в этом сезоне

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-27T15:24:24+03:00

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Владимирских болельщиков приглашают на матч "Торпедо" - "Псков-747". Эта игра станет последней для черно-белых в этом сезоне.

Игроки владимирского клуба "Торпедо" встретятся в финальном поединке первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона с командой, идущей на десятом месте. "Псков-747" имеет на данным момент 29 очков и отстает от владимирцев всего на один балл. Торпедовцы пока занимают восьмое место и даже в случае победы вряд ли поднимутся выше седьмого строчки в турнирной таблице.

Любители футбола смогут поболеть за команду черно-белых 2 июня. Матч пройдет на главном стадионе "Торпедо". Начало встречи в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU