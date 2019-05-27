Ковровчанин зарезал едва знакомого собутыльника

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-27T15:23:52+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего работника мебельной фабрики, обвиняемого в убийстве едва знакомого человека. По данным следствия, 5 мая он зашел к знакомому в зоомагазин, после рабочего дня друзья решили выпить прямо на рабочем месте. К ним присоединились еще двое.

В полночь компания начала расходиться. Сильно пьяный обвиняемый пошел домой с одним из участников посиделки в магазине. По дороге между ними завязался конфликт, вызванный якобы грубыми высказываниями со стороны едва знакомого мужчины в адрес обвиняемого и его родных. Услышав неприятные слова, 28-летний работник мебельной фабрики ударил обидчика ножом и скрылся. 35-летний мужчина скончался на месте преступления. Тело было обнаружено утром.

22 мая обвиняемого задержали на месте работы в ООО "Аскона-мебель". Мужчина признался в убийстве и заявил, что трезвым избежал бы конфликта. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU