2019-05-27T15:23:52+03:00
Происшествия

Ковровчанин зарезал едва знакомого собутыльника

Его задержали через 16 дней после преступления
Артём Черепанов
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Место убийстваМесто убийстваФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего работника мебельной фабрики, обвиняемого в убийстве едва знакомого человека. По данным следствия, 5 мая он зашел к знакомому в зоомагазин, после рабочего дня друзья решили выпить прямо на рабочем месте. К ним присоединились еще двое.

В полночь компания начала расходиться. Сильно пьяный обвиняемый пошел домой с одним из участников посиделки в магазине. По дороге между ними завязался конфликт, вызванный якобы грубыми высказываниями со стороны едва знакомого мужчины в адрес обвиняемого и его родных. Услышав неприятные слова, 28-летний работник мебельной фабрики ударил обидчика ножом и скрылся. 35-летний мужчина скончался на месте преступления. Тело было обнаружено утром.

22 мая обвиняемого задержали на месте работы в ООО "Аскона-мебель". Мужчина признался в убийстве и заявил, что трезвым избежал бы конфликта. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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