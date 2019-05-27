2019-05-27T14:29:14+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на выставку натюрмортов

В "Палатах" покажут 55 натюрмортов 35 авторов
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 мая в "Палатах" откроется выставка "Это все натюрморт". Принадлежащие 35 авторам 55 натюрмортов XIX – XX веков – гимн земному бытию во всех его проявлениях.

На картинах XIX века Левитана, Машкова, Кончаловского, Герасимова, Перельмана, Лансере и Кузнецова зритель может увидеть популярные изображения цветов, плодов, трапезы.

ХХ век заставил натюрморт «заговорить» не только о предметах – их красоте, фактуре, смыслах, – но и об исторических изменениях в жизни России. Произведения русских и советских художников то косвенно, то напрямую отражают этапы жизни страны: от богемности Бом-Григорьевой до рубленых линий и форм работы Ряжского, от «букетов Победы» Кучумова и Налбандяна до знаменитой хрущёвской кукурузы в работах Папикяна и Сретенского.

Выставку гармонично дополняют произведения представителей Владимирской школы живописи – Юкина, Кокурина, Телегина.

Цена билета - 75. 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В финале олимпиады «Умники и умницы» победили школьники из Владимира и Мурома
ФК "Муром" обыграл "Луки-Энергию"
Владимирских болельщиков приглашают на последний матч "Торпедо" в этом сезоне
Ковровчанин зарезал едва знакомого собутыльника
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Во владимирском роддоме №2 пройдет дефиле близнецов
Владимирским школьникам организуют ночь перед экзаменом с чаем и бесплатными распечатками
В честь 75-летия образования 33 региона в областной научной библиотеке прозвучат песни и романсы владимирских поэтов
Борцы, выступавшие за Владимирскую область на первенстве России, завоевали две медали
Владимирское "Торпедо" проиграло "Ленинградцу"
Юная певица из Владимира будет представлять Россию на конкурсе Славянский базар
Новым "начальником транспортного цеха" владимирской мэрии стал Юрий Иванов
Владимирские пожарные спасли двух мужчин с тлеющего дивана
Владимирское "Торпедо" прошло лицензирование РФС на следующий сезон
В субботу на Соборной площади прошел флешмоб с армянскими танцами
Сегодня во Владимире началась сдача ЕГЭ
Инновационный владимирский завод признали банкротом
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
Муромлянина могут лишить свободы на три года за то, что пользовался чужой картой
В Вязниках вспыхнул мясной павильон
Ковровчанка, попавшая под троллейбус, выиграла суд
Лже-сотрудницы «Горэлектросети» обокрали жителей Мурома
Житель Вязников подделал 50 документов
Ковровчанин, повредивший машину из-за выбоины на дороге, получит компенсацию