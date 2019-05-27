Владимирцев приглашают на выставку натюрмортов

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-27T14:29:14+03:00

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30 мая в "Палатах" откроется выставка "Это все натюрморт". Принадлежащие 35 авторам 55 натюрмортов XIX – XX веков – гимн земному бытию во всех его проявлениях.

На картинах XIX века Левитана, Машкова, Кончаловского, Герасимова, Перельмана, Лансере и Кузнецова зритель может увидеть популярные изображения цветов, плодов, трапезы.

ХХ век заставил натюрморт «заговорить» не только о предметах – их красоте, фактуре, смыслах, – но и об исторических изменениях в жизни России. Произведения русских и советских художников то косвенно, то напрямую отражают этапы жизни страны: от богемности Бом-Григорьевой до рубленых линий и форм работы Ряжского, от «букетов Победы» Кучумова и Налбандяна до знаменитой хрущёвской кукурузы в работах Папикяна и Сретенского.

Выставку гармонично дополняют произведения представителей Владимирской школы живописи – Юкина, Кокурина, Телегина.

Цена билета - 75. 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU