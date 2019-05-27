Во владимирском роддоме №2 пройдет дефиле близнецов

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-27T14:23:02+03:00

В акции примут участие двойняшки и тройняшки, появившиеся на свет во владимирском роддоме, и их родители

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28 мая во владимирском роддоме №2 состоится акция «Двойное счастье».

В этот день дети и взрослые посетят роддом, чтобы сказать спасибо медикам. В ходе акции состоятся праздничный концерт и дефиле близнецов.

Перед гостями и медиками выступят театр песни «Калейдоскоп», хореографический коллектив «Большая перемена», хореографический ансамбль «Любава» и команда по спортивному чирлидингу «Чирлидеры.РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU