Во владимирском роддоме №2 пройдет дефиле близнецов
В акции примут участие двойняшки и тройняшки, появившиеся на свет во владимирском роддоме, и их родители
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28 мая во владимирском роддоме №2 состоится акция «Двойное счастье».
В этот день дети и взрослые посетят роддом, чтобы сказать спасибо медикам. В ходе акции состоятся праздничный концерт и дефиле близнецов.
Перед гостями и медиками выступят театр песни «Калейдоскоп», хореографический коллектив «Большая перемена», хореографический ансамбль «Любава» и команда по спортивному чирлидингу «Чирлидеры.РФ».
ИСТОЧНИК KP.RU