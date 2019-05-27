Владимирским школьникам организуют ночь перед экзаменом с чаем и бесплатными распечатками

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-27T14:21:29+03:00

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Областная библиотека для детей и молодежи (что находится на проспекте Строителей, 23) думает о тех, кому в ближайшие недели будет не до сна — о сдающих ЕГЭ. 30 мая в библиотеке организуют акцию - «Ночь перед экзаменом». В рамках мероприятия юноши и девушки могут с 19 до 24 часов подготовиться к предстоящим экзаменам.

Сотрудники библиотеки обещают не только тишину, но также бесплатную распечатку экзаменационных материалов, рефератов и контрольных работ, а еще чай и кофе. Кроме того, у пришедших будет доступ к электронным ресурсам «ЛитРЕС», «ИВИС» и «Университетская библиотека», а также просто огромное количество учебных пособий по самым разным предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU