2019-05-27T14:18:57+03:00
Звезды

В честь 75-летия образования 33 региона в областной научной библиотеке прозвучат песни и романсы владимирских поэтов

Тринадцатая поэтическая гостиная пройдет 29 мая в 17.30 в рамках акустического проекта "Homo poeticus/Человек поэтический"
Алексей СУХОВ
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Гостиная посвящена знаковой дате – празднованию 75-летия Владимирской области. Ведущие посвятят свои выступления поэтам Владимирского края – прошлого и настоящего, известным и не очень широкому кругу читателей. Прозвучат песни и романсы на их стихи, будут демонстрироваться аудио- и видеозаписи с их голосами и выступлениями из частных архивов, выступающие поделятся воспоминаниями о своих встречах с яркими представителями творческой интеллигенции Владимирской земли.

На гостиной выступают: член Союза писателей России, поэт Вадим Забабашкин; председатель Союза российских писателей, поэт Дмитрий Кантов; член Союза писателей России, поэтесса Лада Постоева; композитор, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Зубковский; шеф-редактор службы информационных программ ГТРК "Владимир" Валерий Скорбилин; член Союза писателей России, поэт Вячеслав Улитин; заслуженная артистка РФ Жанна Хрулёва.

Вход на мероприятие свободный. Библиотека располагается по адресу: улица Дзержинского, 3. Тел.: 8(4922)32-52-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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