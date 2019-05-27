Борцы, выступавшие за Владимирскую область на первенстве России, завоевали две медали

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-27T14:13:43+03:00

Соревнования явились отборочными на первенства Европы и мира, которые пройдут соответственно летом и осенью

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Илья Сорокин и Адам Юсуфов, которые выступали за Владимирскую область на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, прошедшем во владимирском Ледовом дворце «Полярис», завоевали на турнире золотую и серебряную медали.

Оба спортсмена боролись в весовой категории «68 кг» и по итогам отборочных туров оказались в финале. Сорокин оказался сильнее. Всего в названной весовой категории выступали 33 человека, а в целом в первенстве России приняли участие более 550 человек из всех регионов страны. Схватки проводились в 15 весовых категориях: от «32 кг» до «120 кг».

Соревнования явились отборочными на первенства Европы и мира, которые пройдут соответственно летом и осенью 2019 года.

Во владимирском регионе спортивной борьбой занимаются более 2000 человек. За последние пять лет подготовлены более 30 мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU