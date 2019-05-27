Владимирское "Торпедо" проиграло "Ленинградцу"

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-27T13:40:26+03:00

Единственный гол был забит с углового

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26 мая владимирский футбольный клуб "Торпедо" проиграл выездной матч "Ленинградцу" в предпоследнем туре в зоне "Запад" ПФЛ. Единственный гол встречи забил защитник Сергей Костин, оказавшийся самым расторопным после серии рикошетов в штрафной "Торпедо" после подачи углового.

Перед последней встречей в ПФЛ в этом сезоне "Торпедо" занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует ивановский "Текстильщик".

Следующий матч "Торпедо" проведет 2 июня дома против "Пскова-747", занимающего 10-ое место в таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU