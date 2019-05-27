2019-05-27T12:34:31+03:00
Общество

Новым "начальником транспортного цеха" владимирской мэрии стал Юрий Иванов

Он был главным транспортником города два года назад
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 мая глава администрации города Владимира назначил новым начальником отдела транспорта и связи Юрия Иванова. Он занял место уволившегося на прошлой неделе Олега Орехова. В должности главного транспортника города Иванов оказался уже во второй раз.

Юрий Иванов родился 25 июля 1968 года во Владимире, окончил Владимирский политехнический институт по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". Служил в армии, долгое время работ в ГИБДД города Владимира. После увольнения из внутренних органов, работал в МКУ "Центр управления городскими дорогами", до 2017 года был начальником отдела транспорта и связи администрации города. Последнее место работы Юрия Иванова - АО "Владимирпассажиртранс", где он был первым заместителем генерального директора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В финале олимпиады «Умники и умницы» победили школьники из Владимира и Мурома
ФК "Муром" обыграл "Луки-Энергию"
Владимирских болельщиков приглашают на последний матч "Торпедо" в этом сезоне
Ковровчанин зарезал едва знакомого собутыльника
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Владимирцев приглашают на выставку натюрмортов
Во владимирском роддоме №2 пройдет дефиле близнецов
Владимирским школьникам организуют ночь перед экзаменом с чаем и бесплатными распечатками
В честь 75-летия образования 33 региона в областной научной библиотеке прозвучат песни и романсы владимирских поэтов
Борцы, выступавшие за Владимирскую область на первенстве России, завоевали две медали
Владимирское "Торпедо" проиграло "Ленинградцу"
Юная певица из Владимира будет представлять Россию на конкурсе Славянский базар
Владимирские пожарные спасли двух мужчин с тлеющего дивана
Владимирское "Торпедо" прошло лицензирование РФС на следующий сезон
В субботу на Соборной площади прошел флешмоб с армянскими танцами
Сегодня во Владимире началась сдача ЕГЭ
Инновационный владимирский завод признали банкротом
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
Муромлянина могут лишить свободы на три года за то, что пользовался чужой картой
В Вязниках вспыхнул мясной павильон
Ковровчанка, попавшая под троллейбус, выиграла суд
Лже-сотрудницы «Горэлектросети» обокрали жителей Мурома
Житель Вязников подделал 50 документов
Ковровчанин, повредивший машину из-за выбоины на дороге, получит компенсацию