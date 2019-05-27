Новым "начальником транспортного цеха" владимирской мэрии стал Юрий Иванов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-27T12:34:31+03:00

Он был главным транспортником города два года назад

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27 мая глава администрации города Владимира назначил новым начальником отдела транспорта и связи Юрия Иванова. Он занял место уволившегося на прошлой неделе Олега Орехова. В должности главного транспортника города Иванов оказался уже во второй раз.

Юрий Иванов родился 25 июля 1968 года во Владимире, окончил Владимирский политехнический институт по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". Служил в армии, долгое время работ в ГИБДД города Владимира. После увольнения из внутренних органов, работал в МКУ "Центр управления городскими дорогами", до 2017 года был начальником отдела транспорта и связи администрации города. Последнее место работы Юрия Иванова - АО "Владимирпассажиртранс", где он был первым заместителем генерального директора.

ИСТОЧНИК KP.RU