2019-05-27T12:30:29+03:00
Происшествия

Владимирские пожарные спасли двух мужчин с тлеющего дивана

Они надышались дымом и не могли выбраться самостоятельно
Вероника ПАНИНА
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Вечером в субботу, 25 мая, в службу спасения поступил звонок, что из подъезда дома №7 в Перекопском городке валит дым. Пожарные прибыли по вызову через три минуты, и обнаружили, что дым идет из квартиры на первом этаже. Весь подъезд был тоже затянут дымом.

Пожарные звена газодымозащитной службы взломали дверь и проникли в горящую квартиру. В ней они обнаружили тлеющие постельные принадлежности на диване и двух мужчин, которые надышались угарным газом и уже были почти без сознания, сами выйти из квартиры не могли.Спасатели вывели их на улицу и передали подъехавшей бригаде скорой помощи.

Сам пожар тушили 8 человек и 4 единицы техники, работало 1 звено газодымозащитной службы. Квартиру удалось спасти, сгорели только постельные принадлежности на площади 1 квадратный метр. Кроме обитателей квартиры, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, наиболее вероятная - неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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