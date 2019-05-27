2019-05-27T12:09:16+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" прошло лицензирование РФС на следующий сезон

Следующий сезон команда проведет в ПФЛ
Сергей МОРКОВКИН
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Владимирский футбольный клуб "Торпедо" успешно прошел процедуру лицензирования на следующий сезон 2019-20 годов. У комиссии Российского футбольного союза не возникло никаких вопросов к команде.

В нынешнем сезоне "Торпедо" выступает в зоне "Запад" ПФЛ (Второй дивизион) и занимает восьмое место. Шансов на выход в ФНЛ не осталось, в таблице с большим отрывом лидирует ивановский "Текстильщик". В нынешнем сезоне "Торпедо" осталось провести одну игру. Дома подопечные Дмитрия Вязьмикина сыграют с "Псковом-747".

ИСТОЧНИК KP.RU

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