2019-05-27T11:32:21+03:00
Звезды

В субботу на Соборной площади прошел флешмоб с армянскими танцами

Владимир присоединился к всемирной акции «Ари пари Кочари»
Вероника ПАНИНА
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..Фото: материалы пресс-служб
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В субботу на Соборной площади Владимира армянская общественная организация «Арарат» пригласила всех желающих посмотреть (а если захочется - и присоединиться) армянский народный танец «Кочари». В этот же день и час во всех уголках Земли тот же самый танец танцевали и другие армянские диаспоры - так прошел всемирный флешмоб, посвященный 150-летию со дня рождения писателя Ованеса Туманяна и композитора Комитаса. Именно под музыку Комитаса танец «Кочари» исполили армяне-солдаты Красной Армии в Берлине у стен Рейхстага в мае 1945 года.

Армянский танец «Кочари» включен ЮНЕСКО в список всемирного нематериального культурного наследия. В Армении его танцуют на свадьбах и семейных торжествах. 25 мая танцевальный флешмоб на Соборной площади собрал более 100 человек. Акцию открыл ансамбль барабанщиков «Арцах», затем в центре площади выступил танцевальный ансамбля «Арарат». Владимирцы и туристы, гулявшие по площади, с удовольствием снимали красочное действо на мобильники, а некоторые сами стали участниками танца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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