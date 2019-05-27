Сегодня во Владимире началась сдача ЕГЭ

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-27T10:30:20+03:00

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Для сдачи единого госэкзамена по области открыли 55 пунктов, оборудованных видеокамерами, металлоискателями и необходимой техникой. Как и последние несколько лет, самым популярным экзаменом среди выпускников стало обществознание – его сдают 3200 одиннадцатиклассников. Впервые за последние несколько лет вторым по популярности экзаменом стала физика – ее сдают около 1300 выпускников одиннадцатых классов, почти столько же решили выбрать биологию, а четвертое место уверенно заняла история – ее сдают чуть больше тысячи ребят. Остальные предметы отстали с большим отрывом – ни один из них не набрал и тысячи желающих продемонстрировать свои знания на экзамене. Но меньше всего выпускников решили сдавать китайский язык – еще зимой такой порыв высказал всего один школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU