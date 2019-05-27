Инновационный владимирский завод признали банкротом
Внешнее управление не помогло "СТЭС-Владимир"
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Арбитражный суд Владимирской области признал инновационное предприятие "СТЭС-Владимир" банкротом. Внешнее управление не помогло предприятию.
Финансовые сложности у завода по выпуску пеностекла (разработка создателей завода) начались два года назад. Еще в 2011 году предприятие взяло кредит на 7,5 миллиардов рублей в долларах, который из-за роста курсов валют не смогло покрыть. Внешнее наблюдение было введено зимой 2018 года.
Банкротство завода не означает его автоматического закрытия. Имущество предприятия будет продано с аукциона. Вероятно, завод сменит владельца.
ИСТОЧНИК KP.RU