Ковровчанка, попавшая под троллейбус, выиграла суд

СЕГОДНЯ 21:24 2019-05-26T21:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре прошлого года на проспекте Ленина водитель троллейбуса сбил горожанку, переходившую дорогу: женщина не успела перейти на зеленый свет, а водитель ее не заметил. Ковровчанка попала в больницу с переломом шейки бедра, перенесла сложную операцию и долго восстанавливалась. С водителем, возместившим моральный вред в сумме 130 тысяч рублей, женщина помирилась и уголовное дело в отношении него прекратили. Но позднее пострадавшая обратилась в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда с городского управления троллейбусного транспорта. Женщина указала, что за семь месяцев сотрудники управления ни разу не поинтересовались ее самочувствием, и потребовала в качестве компенсации морального вреда 450 тысяч рублей. Представитель управления считал, что раз водитель уже компенсировал моральный вред, то они не должны ничего платить. Но суд не согласился с их доводами и частично удовлетворил требования ковровчанки - троллейбусное управление должно ей заплатить 270 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU