2019-05-26T21:24:05+03:00
Общество

Ковровчанка, попавшая под троллейбус, выиграла суд

В качестве моральной компенсации она получит почти триста тысяч рублей
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В сентябре прошлого года на проспекте Ленина водитель троллейбуса сбил горожанку, переходившую дорогу: женщина не успела перейти на зеленый свет, а водитель ее не заметил. Ковровчанка попала в больницу с переломом шейки бедра, перенесла сложную операцию и долго восстанавливалась. С водителем, возместившим моральный вред в сумме 130 тысяч рублей, женщина помирилась и уголовное дело в отношении него прекратили. Но позднее пострадавшая обратилась в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда с городского управления троллейбусного транспорта. Женщина указала, что за семь месяцев сотрудники управления ни разу не поинтересовались ее самочувствием, и потребовала в качестве компенсации морального вреда 450 тысяч рублей. Представитель управления считал, что раз водитель уже компенсировал моральный вред, то они не должны ничего платить. Но суд не согласился с их доводами и частично удовлетворил требования ковровчанки - троллейбусное управление должно ей заплатить 270 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лже-сотрудницы «Горэлектросети» обокрали жителей Мурома
Житель Вязников подделал 50 документов
Ковровчанин, повредивший машину из-за выбоины на дороге, получит компенсацию
В Муроме вандалы повредили памятники на кладбище
Ковровчанин сломал руку своей девушке
Владимирский медколледж получит новое здание
Белый дом потратит шестнадцать миллионов на новые автомобили
Во Владимире в Перекопском военном городке тушили пожар многоквартирном доме
Во Владимире открыли памятную доску Сергею Чирцову, подорвавшемуся на мине во время спецоперации
Владимирские армяне присоединились к всемирной акции и станцевали на Соборной площади
В Петушинском районе снят карантин по бешенству
Во Владимире активисты начали уборку пруда по улице Доброселькая
Во Владимире открылось первенство России по греко-римской борьбе
Владимирцев спросят о библиотеках и книгах
На Пекинке сбили мотоциклиста
Юные владимирские танцоры стали лауреатами международного фестиваля в Минске
Май – время обработок: полезные советы садовникам
«Ростелеком поддержал «Последний звонок» во Владимире
50-летняя ковровчанка устроила в своей квартире наркопритон
Во Владимире выступит "Вивальди-оркестр"
Школьница из Доброго выдумала нападение маньяка
В небо над Владимиром взмоют цифровые воздушные змеи
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Ломоносова