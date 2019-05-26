Лже-сотрудницы «Горэлектросети» обокрали жителей Мурома
Женщины сумели утащить из квартиры 180 тысяч рублей
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Две незнакомки, которых пока не нашли, побывали в одном из домов на улице Трудовой города Муром, где, позвонив в квартиру, представились сотрудницами «Горэлектросети». Посетительницы заявили, что им необходимо проверить электросчетчики, и доверчивый владелец пустил их в квартиру. Женщины побеседовали с хозяином, заверили, что все в порядке, но после их ухода выяснилось, что из дома пропала крупная сумма – почти двести тысяч рублей. Муромляне обратились в полицию, но вернуть сбережения пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU