Лже-сотрудницы «Горэлектросети» обокрали жителей Мурома

СЕГОДНЯ 19:39 2019-05-26T19:39:05+03:00

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Две незнакомки, которых пока не нашли, побывали в одном из домов на улице Трудовой города Муром, где, позвонив в квартиру, представились сотрудницами «Горэлектросети». Посетительницы заявили, что им необходимо проверить электросчетчики, и доверчивый владелец пустил их в квартиру. Женщины побеседовали с хозяином, заверили, что все в порядке, но после их ухода выяснилось, что из дома пропала крупная сумма – почти двести тысяч рублей. Муромляне обратились в полицию, но вернуть сбережения пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU