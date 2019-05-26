Житель Вязников подделал 50 документов

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-26T18:03:52+03:00

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Вязниковец в начале 2017 года подделал несколько десятков официальных документов – протоколы радиационного контроля и экспертного заключения, которые предоставляли право на перевозку лома и отходов черного металла в открытом подвижном составе, но никаких экспертиз при этом не проводилось. Мужчине было предъявлено обвинение, дело передали в суд, и, если бы горожанина признали виновным, ему грозило лишение свободы на срок до двух лет, которое могли заменить арестом или принудительными работами. Но Вязниковский городской суд освободил вязниковца от уголовной ответственности, поскольку истек срок давности – со времени совершения преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, прошло более двух лет. Постановление вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU