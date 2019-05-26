2019-05-26T18:03:52+03:00
Происшествия

Житель Вязников подделал 50 документов

Но его освободили от ответственности
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вязниковец в начале 2017 года подделал несколько десятков официальных документов – протоколы радиационного контроля и экспертного заключения, которые предоставляли право на перевозку лома и отходов черного металла в открытом подвижном составе, но никаких экспертиз при этом не проводилось. Мужчине было предъявлено обвинение, дело передали в суд, и, если бы горожанина признали виновным, ему грозило лишение свободы на срок до двух лет, которое могли заменить арестом или принудительными работами. Но Вязниковский городской суд освободил вязниковца от уголовной ответственности, поскольку истек срок давности – со времени совершения преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, прошло более двух лет. Постановление вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ковровчанка, попавшая под троллейбус, выиграла суд
Лже-сотрудницы «Горэлектросети» обокрали жителей Мурома
Ковровчанин, повредивший машину из-за выбоины на дороге, получит компенсацию
В Муроме вандалы повредили памятники на кладбище
Ковровчанин сломал руку своей девушке
Владимирский медколледж получит новое здание
Белый дом потратит шестнадцать миллионов на новые автомобили
Во Владимире в Перекопском военном городке тушили пожар многоквартирном доме
Во Владимире открыли памятную доску Сергею Чирцову, подорвавшемуся на мине во время спецоперации
Владимирские армяне присоединились к всемирной акции и станцевали на Соборной площади
В Петушинском районе снят карантин по бешенству
Во Владимире активисты начали уборку пруда по улице Доброселькая
Во Владимире открылось первенство России по греко-римской борьбе
Владимирцев спросят о библиотеках и книгах
На Пекинке сбили мотоциклиста
Юные владимирские танцоры стали лауреатами международного фестиваля в Минске
Май – время обработок: полезные советы садовникам
«Ростелеком поддержал «Последний звонок» во Владимире
50-летняя ковровчанка устроила в своей квартире наркопритон
Во Владимире выступит "Вивальди-оркестр"
Школьница из Доброго выдумала нападение маньяка
В небо над Владимиром взмоют цифровые воздушные змеи
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Ломоносова