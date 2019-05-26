2019-05-26T17:19:59+03:00
Происшествия

Ковровчанин, повредивший машину из-за выбоины на дороге, получит компенсацию

Водитель выиграл суд у городской администрации
Ирина Мальцева
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В конце марта горожанин проезжал на своей иномарке по улице Киркижа города Коврова и попал в выбоину на проезжей части дороги, которую не заметил из-за воды и луж. В результате автомобиль получил механические повреждения, ремонт которых обошелся в 140 тысяч рублей. Деньги, потраченные на восстановление машины, а также на экспертизу, оплату услуг представителя и госпошлину, владелец авто просил взыскать с Управления городского хозяйства администрации города Коврова, ответственного за состояние дорожного покрытия в городе. Представитель администрации настаивала, что водитель сам виноват в аварии, поскольку выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям. Однако Ковровский городской суд встал на сторону водителя, который, по решению суда, получит более 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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