Ковровчанин сломал руку своей девушке

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-26T10:47:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Ссора между жителем Коврова и его знакомой вспыхнула в конце октября прошлого года. Пара, лежа на кровати дома на улице Калинина, смотрела телевизор, но потом женщина, взяв пульт, не захотела отдавать его. Горожане поругались, и нетрезвый мужчина решил отобрать пульт силой, заломив девушке руку. Он остановился только тогда, когда убедился, что сломал жертве руку и повредил плечо. Ковровчанину предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Мужчине, признавшему свою вину, Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание – два с половиной года условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU