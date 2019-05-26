2019-05-26T10:14:20+03:00
Общество

Владимирский медколледж получит новое здание

Переезд запланирован на следующий год
Ирина Мальцева
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Владимирский базовый медицинский колледж, где обучают медсестер, фельдшеров, зубных техников и фармацевтов, переедет в более просторное здание на улице Диктора Левитана. Сейчас там идет капитальный ремонт, меняют водопровод, электропроводку, в планах – замена системы отопления. Руководство колледжа считает, что переезд, который должен состояться в следующем году, поможет увеличить набор студентов. Собираются в колледже искать и новых преподавателей, чтобы обучение шло не в несколько смен, как сейчас, а в одну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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