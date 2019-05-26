Белый дом потратит шестнадцать миллионов на новые автомобили

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-26T09:48:06+03:00

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В администрации Владимирской области решили обновить устаревший автопарк. Сейчас у Белого дома имеется 92 служебных автомобиля, которые за год проезжают в общей сложности два с половиной миллиона километров. Объявление о закупке восьми новых авто стоимостью почти два миллиона рублей каждая появилось на портале Госзакупок 23 мая. В общей сложности на новый транспорт потратят чуть меньше шестнадцать миллионов рублей. А после обновления автопарка областной администрации, старые служебные автомобили выставят на продажу, причем приобрести их сможет любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU