2019-05-26T09:48:06+03:00
Общество

Белый дом потратит шестнадцать миллионов на новые автомобили

Планируется закупить восемь машин для областной администрации
Ирина Мальцева
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В администрации Владимирской области решили обновить устаревший автопарк. Сейчас у Белого дома имеется 92 служебных автомобиля, которые за год проезжают в общей сложности два с половиной миллиона километров. Объявление о закупке восьми новых авто стоимостью почти два миллиона рублей каждая появилось на портале Госзакупок 23 мая. В общей сложности на новый транспорт потратят чуть меньше шестнадцать миллионов рублей. А после обновления автопарка областной администрации, старые служебные автомобили выставят на продажу, причем приобрести их сможет любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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