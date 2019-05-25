Во Владимире в Перекопском военном городке тушили пожар многоквартирном доме
Пострадавших нет
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Информация о возгорании в многоквартирном доме под номером 7 в Перекопском военном городке города Владимира на пульт диспетчера поступила в 19.15 25 мая.
На место выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадавших удалось избежать. К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники и 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU