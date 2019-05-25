2019-05-25T17:45:43+03:00
Общество

Во Владимире открыли памятную доску Сергею Чирцову, подорвавшемуся на мине во время спецоперации

Посмертно прапорщика наградили орденом Мужества
Ольга МАКАРОВА
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В областном центре открыли памятную мемориальную доску выпускнику политехнического колледжа, старшему прапорщику Сергею Чирцову, погибшему при исполнении служебного долга и посмертно награжденному орденом Мужества. Мемориальная доска открыта за счет средств гранта, полученного из городского бюджета Владимирским региональным отделением общероссийской общественной организацией семей погибших защитников Отечества.

Владимирский политехнический колледж Чирцов закончил в 2004 году. После его пригласили туда работать. В 21 год молодого человека призвали в воздушно-десантные войска, а по окончании срочной службы он заключил контракт. С 2006 года служба Чирцова проходила в 45-м отдельном Гвардейском полку специального назначения.

За время службы он принимал участие в миротворческих операциях в зоне грузино-абхазского конфликта. В 2008 году Чирцова наградили медалью «За отвагу».

4 октября 2012 года во время спецоперации в Чеченской республике прапорщик Чирцов подорвался на мине-растяжке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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