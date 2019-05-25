2019-05-25T15:34:14+03:00
Общество

Владимирские армяне присоединились ко всемирному флешмобу и станцевали на Соборной площади

Национальный танец «Кочари» увидели десятки горожан
Ольга МАКАРОВА
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25 мая на Соборной площади города Владимира активисты Владимирской городской общественной организации «Национальное объединение армян «Арарат» присоединились ко всемирному танцевальному флешмобу «Ари пари Кочари». В рамках акции владимирские армяне, как и представители этой национальной в разных уголках света, станцевали танец «Кочари».

Впервые акция прошла 26 мая прошлого года и была посвящена 100-летию первой республики Армения и 2800-летию со дня основания Еревана. Участие в ней приняли армяне 40 стран мира.

В этом году танцевальный флешмоб посвятили 150-летию со дня рождения писателя Ованеса Туманяна и композитора Комитаса. Отметим, армянский национальный танец «Кочари» в 2017 году был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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