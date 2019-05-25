В Петушинском районе снят карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-25T13:15:03+03:00

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Указ о снятии карантина в Петушинском районе подписал губернатор региона. Напомним, карантин установили 7 марта. Очаг бешенства зафиксировали в СНТ "Строитель-3" города Покрова, где к дороге вышла рысь. Эти животные по своей природе скрытные и к человеку выходят крайне редко, поэтому люди логично предположили, что рысь была больна бешенством.

В период установление карантина на территории района было запрещено выгуливать домашних любимцев, вывозить четвероногих за пределы района, отлавливать безнадзорных собак и кошек. Под запретом были и выставки с зоопарками.

Теперь запрет после проведения всех карантинных мероприятий официально снят.

ИСТОЧНИК KP.RU