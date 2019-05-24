Во Владимире открылось первенство России по греко-римской борьбе

24 Май 18:46 2019-05-24T18:46:57+03:00

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Во владимирском Ледовом дворце «Полярис» сегодня, 24 мая, открылось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Состязания пройдут до 26 мая. Вход на турнир для зрителей и болельщиков бесплатный.

В турнире участвуют около 550 человек из 68 регионов страны. Они выступают в 15 весовых категориях - от 32 до 120 кг.

Владимирскую область представят 10 спортсменов, воспитанников владимирской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе. Это Данила Морозов (весовая категория 32 кг), Артем Аверьянов (весовая категория 35 кг), братья Алексей и Енисей Игнатьевы (весовые категории 38 кг и 41 кг соответственно), Андрей Меднов (весовая категория 41 кг), Шахин Мамедов (весовая категория 48 кг), Степан Лызлов (весовая категория 57 кг), Кирилл Астахин (весовая категория 62 кг), Илья Сорокин и Кирилл Коломиец (оба в весовой категории 68 кг).

Соревнования являются отборочными на первенства Европы и мира, которые пройдут, соответственно, летом и осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU