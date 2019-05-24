2019-05-24T17:21:27+03:00
Происшествия

На Пекинке сбили мотоциклиста

Пострадавший отделался несколькими переломами
Артем Бердник
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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24 мая на Пекинке около Лакина 139 произошло ДТП с участием «Газели» и мотоциклиста. По информации очевидцев, виновник ДТП — именно водитель мотоцикла, проехавший на запрещающий сигнал светофора со стороны Нижнего Новгорода. Проехав светофор, он врезался в бампер грузового автомобиля, который поворачивал с дороги.

Водитель газели никаких серьезных травм не получил, в то время как за состояние здоровья виновника ДТП какое-то время пришлось переживать. На кадрах, выложенных в группу «Подслушано во Владимире» видно, что на место аварии приехала машина реанимации, а состояние мотоцикла довольно плачевное. Позднее стало ясно, что мотоциклист жив, однако «скорая» увезла его в больницу с несколькими переломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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