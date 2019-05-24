Юные владимирские танцоры стали лауреатами международного фестиваля в Минске

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-24T16:37:27+03:00

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Ученики детской школы хореографии города Владимира в майские праздники приняли участие в IX Международном творческом фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Салют талантов. Белорусские узоры» в Минске. Владимирскую область представил ансамбль танца «Веснушки» (художественный руководитель Наталья Фёдорова, концертмейстер Светлана Кутняк). В конкурсе участвовали младшая (10-12 лет) и средняя (11-13 лет) группы ансамбля, и обе они стали лауреатами фестиваля.

В номинации «Эстрадный танец. Смешанная младшая категория» лауреатами 1 степени стал 4 класс детской школы хореографии, показав «Танец со скакалками» и хореографическую картинку «Во дворе».

В номинации «Эстрадный танец. Средняя возрастная категория» лауреатами I степени стал 6 класс с танцем «Необыкновенный вояж».

Всего на победу в конкурсе претендовали 56 хореографических номеров.

Кстати, в каждом фестивале-конкурсе Оргкомитет проекта «Салют Талантов» вручает призовые кубки особо артистичным участникам. И здесь Владимирская область в числе лучших. Кубок за артистизм получила Виктория Солонина, ученица 6 класса детский школы хореографии. Первая среди 500 участников! Как лауреаты 1 степени, обе группы ансамбля «Веснушки» приглашены на Суперфинал, который будет проходить в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU