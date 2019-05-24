«Ростелеком поддержал «Последний звонок» во Владимире

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-24T15:21:11+03:00

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«Ростелеком» выступил IT-партнером общегородского мероприятия «Последний звонок», организованного городской администрацией и Управлением образования Владимира. Более полутора тысяч выпускников прошли торжественным маршем от Золотых ворот до Соборной площади, где их ждали праздничная программа, фотозона и концерт рок-группы «Поп-корн». Кроме того, цифровой оператор развернул на празднике Wi-Fi покрытие, скорость доступа которого до 100 Мбит/с.

Павел Шатохин, директор ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы уже в шестой раз поддержали праздничные гуляния выпускников владимирских школ. В прошлом году «Ростелеком» порадовал ребят интерактивной фотозоной на Соборной площади: ребята оставили массу восторженных постов в соцсетях. В этом году мы дополнили проект интересными новинками, так что снова ждём интересных публикаций и комментариев. Но «Последний звонок» – ещё не конец школы. Впереди экзамены – сначала выпускные, потом вступительные. Чтобы ребята могли хорошо к ним подготовиться, мы запустили сервис «Ростелеком Лицей». Он позволяет подготовиться к ЕГЭ под присмотром преподавателей ведущих вузов страны. Причём первый пробный урок – бесплатный. Поздравляю ребят с окончанием школы и искренне желаю им успешно сдать все экзамены».

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Проект «Ростелеком Лицей» собрал самые интересные и эффективные онлайн-курсы для учащихся от 1 до 11 классов. Он предоставляет возможность выбрать курсы для подготовки к ЕГЭ, подобрать репетитора по школьным предметам и тренажеры для развития логики, внимания и памяти. Специально для выпускников разработано предложение «Лицей Плюс ЕГЭ», которое позволяет заниматься с репетитором, экономя до 90% средств. При этом к экзаменам детей готовят члены жюри ВсОШ, эксперты ЕГЭ и преподаватели ведущих вузов страны: МГУ, МФТИ и НИУ ВШЭ. За 199 рублей в месяц школьнику становится доступна программа экспресс подготовки к ЕГЭ, индивидуальное сопровождение и возможность пройти тесты на поступление в выбранный вуз, будущую профессию и тип личности.

Задача сервиса «Ростелеком Лицей» – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. Вся информация о платформе, подписках и акциях доступна сайте услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU