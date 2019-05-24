Во Владимире выступит "Вивальди-оркестр"

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-24T14:02:37+03:00

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27 мая во Владимирской областной филармонии состоится юбилейный концерт народной артистки России Светланы Безродной и Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра». Праздничная программа называется «Брызги шампанского».

В январе 2019 года единственный в своем роде женский струнный оркестр отметил свой 30-летний юбилей. За эти годы коллективом дано около 3000 концертов, сформирован уникальный репертуар, начиная с раннего барокко до русского и зарубежного авангарда.

Владимирскую публику ожидает целое музыкальное путешествие. В первом отделении будут представлены в особой интерпретации Светланы Безродной фрагменты разных классических программ. Среди имен композиторов - Вивальди и Моцарт, Чайковский и Брамс, Бизе и Щедрин, Сибелиус и Крейслер, Гершвин и Чаплин и многие другие великие мастера.

Во второй части концерта оркестром будут сыграны номера, входившие в репертуар знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира середины прошлого столетия.

Начало - в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU