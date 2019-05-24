Школьница из Доброго выдумала нападение маньяка

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-24T13:59:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Владимирской области начал проверку по факту ложного доноса о нападении на школьницу маньяка в Добром 22 мая. Сообщение о розыске преступника пестрели в крупнейших владимирских пабликах "Вконтакте".

Выяснилось, что историю с нападением школьница, у которой был синяк под глазом, выдумала для родителей. Девочка сама призналась, что соврала. Все дело в том, что вечером, когда родители отправились на работу на сутки, она встретилась со знакомой, с которой ей запрещали видеться. Именно эта знакомая и ударила школьницу. Ну, а сюжет с нападением маньяка девочка подсмотрела в соцсетях.

Сообщение о нападении на школьницу поступило в полицию от матери девочки. Она заявила, что в 7.10 22 мая на ее дочь, шедшую в школу, напал неизвестный. В район предполагаемого нападения отправилось несколько патрулей, среди местных жителей проведен опрос, изучены записи с камер наблюдения. Девочке, на лице которой имелся кровоподтек, эксперты провели медицинское обследование. Со слов школьницы был составлен фоторобот нападавшего: внешность мужчины девочка описать не смогла, зато сообщила рост, приметы одежды и даже запаха, исходившего от мужчины.

Следком решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного доноса о преступлении. Родителям девочки рекомендовано получить профессиональную помощь психолога для выравнивания состояния здоровья дочери.

Вместе с тем, Следственный комитет призывает с доверием относиться к работе правоохранительных органов и избегать создания бессмысленного ажиотажа в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU