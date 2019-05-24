В небо над Владимиром взмоют цифровые воздушные змеи

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-24T13:45:12+03:00

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25 мая, в преддверии очередной волны отключения аналогового эфирного сигнала, в столицах 36 регионов, в том числе во Владимире, пройдут красочные акции «Запуск цифровых воздушных змеев» и утренняя зарядка со звёздами спорта.

В этот день в 10.00 на площадке около администрации Владимирской области в небо поднимутся десятки воздушных змеев, брендированных логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания.

Напомним, в этом году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Наша область входит в число регионов третьей волны отключения аналогового сигнала, которая пройдёт 3 июня.

С переходом на «цифру» для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов.

Обратиться за помощью в подключении цифрового телевидения во Владимирской области можно любому жителю на круглосуточную региональную «горячую линию» 8-800-301-92-23 (звонок бесплатный), а также по телефону (4922) 77-95-48.

ИСТОЧНИК KP.RU