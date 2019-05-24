«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Ломоносова

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-24T13:38:06+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе улицы Ломоносова областного центра. Согласно проекту на данном участке будет заменено 198 м магистрального трубопровода с увеличением диаметра сети с 700 до 800 мм. Стоимость работ составит 28,1 млн рублей.

Данный проект является вторым этапом по реконструкции магистральной сети в этом районе Владимира. Первый участок протяженностью 209 м энергетики заменили в 2018 году. Завершить обновление трубопроводов в районе улицы Ломоносова компания планирует в следующем году, заменив еще 209 м сети.

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат 1250 м² дорог и тротуаров, 2000 м² газонов.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Компания продолжает использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU