Во Владимире лучшие хоры споют возле кузницы Бородиных

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-23T17:08:59+03:00

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24 мая во Владимире, на пешеходной улице Георгиевской в районе кузницы Бородиных, состоится праздничный концерт "Ассамблея хоров".

В мероприятии примут участие ведущие хоровые коллективы областного центра: сводный хор Центра классической музыки, академические хоры Владимирского областного музыкального колледжа и пяти владимирских детских школ искусств. Прозвучат произведения духовной и классической музыки русских композиторов, детские песни, музыка из кинофильмов. Впервые сопровождать выступление хоров будет Владимирский муниципальный духовой оркестр под управлением Артёма Маркина. Ассамблея откроется в 13.00.

А с 12.00 для гостей праздника на Георгиевской будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Их организуют областной Центр народного творчества, областной Театр кукол, областной колледж культуры и искусства, областная научная библиотека им. Горького и областная библиотека для детей и молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU