Во Владимире лучшие хоры споют возле кузницы Бородиных
24 мая во Владимире, на пешеходной улице Георгиевской в районе кузницы Бородиных, состоится праздничный концерт "Ассамблея хоров".
В мероприятии примут участие ведущие хоровые коллективы областного центра: сводный хор Центра классической музыки, академические хоры Владимирского областного музыкального колледжа и пяти владимирских детских школ искусств. Прозвучат произведения духовной и классической музыки русских композиторов, детские песни, музыка из кинофильмов. Впервые сопровождать выступление хоров будет Владимирский муниципальный духовой оркестр под управлением Артёма Маркина. Ассамблея откроется в 13.00.
А с 12.00 для гостей праздника на Георгиевской будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Их организуют областной Центр народного творчества, областной Театр кукол, областной колледж культуры и искусства, областная научная библиотека им. Горького и областная библиотека для детей и молодёжи.
ИСТОЧНИК KP.RU