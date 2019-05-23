2019-05-23T14:14:49+03:00
Общество

На прошлой неделе жители Владимирской области сняли с себя три энцефалитных клеща

Всего от укусов клещей пострадало 195 человек
Алексей СУХОВ
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На 23 мая в больницы области за прошедшую неделю по поводу укусов клещами обратились 195 человек, из них 69 детей.

С начала сезона клещи укусили 673 человека. Максимальное количество обращений - во Владимире, в Ковровском, в Александровском и в Камешковском районах.

- За прошедшую неделю лабораторно исследовано 95 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 3 случаях (Суздальский район – 2 случая и Юрьев-Польский район -1 случай).

Напоминаем, что прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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