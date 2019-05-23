Суд снизил штраф Сергею Кошелеву на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-23T12:19:02+03:00

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23 мая Владимирский областной суд рассмотрел апелляции стороны защиты экс-главы УФНС по Владимирской области Сергея Кошелева и государственного обвинения по его делу. Суд счел возможным исключить из требований стороны обвинения доход от беспроцентных займов, предоставленных Кошелеву известным предпринимателем и экс-депутатом ЗС Владимирской области Сергеем Авакяном. В связи с этим сумма штрафа снизилась с 1 миллиона 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Кроме того, областной суд снизил срок запрета Кошелеву занимать должности на государственной и муниципальной службе. Теперь он составляет 1,5 года.

Также суд постановил снять арест с имущества Сергея Кошелева.

ИСТОЧНИК KP.RU