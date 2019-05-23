2019-05-23T12:19:02+03:00
Общество

Суд снизил штраф Сергею Кошелеву на 800 тысяч рублей

Экс-главый налоговик Владимирской области заплатит за взятки 500 тысяч рублей
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 мая Владимирский областной суд рассмотрел апелляции стороны защиты экс-главы УФНС по Владимирской области Сергея Кошелева и государственного обвинения по его делу. Суд счел возможным исключить из требований стороны обвинения доход от беспроцентных займов, предоставленных Кошелеву известным предпринимателем и экс-депутатом ЗС Владимирской области Сергеем Авакяном. В связи с этим сумма штрафа снизилась с 1 миллиона 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Кроме того, областной суд снизил срок запрета Кошелеву занимать должности на государственной и муниципальной службе. Теперь он составляет 1,5 года.

Также суд постановил снять арест с имущества Сергея Кошелева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судогодская ЦРБ и школа №2 запустили проект по привлечению учащихся в медицинскую профессию
На прошлой неделе жители Владимирской области сняли с себя три энцефалитных клеща
В Гусь-Хрустальном районе на пожаре погиб 3-летний мальчик
Во Владимире пройдет «Ночь в театре»
Арбитражный суд признал землю под строительство мусорного полигона в Филипповском лесом
Во Владимире выступит группа «Эпидемия» - легенда российского пауэр-метала
В Вязниках стоковые магазины торговали поддельным «Адидасом» и «Рибоком»
Программы владимирского Детского музейного центра отмечены наградой Всероссийского конкурса
Владимирский театр кукол готовит спектакль про Илью Муромца
Владимирец украл деньги у 95-летнего деда
В трех районах Владимирской области задержали наркоманов
Во Владимире разыскивают очередного педофила
Киржачский нелегал получил два года строгача за нападение с ножом на школьника