2019-05-23T11:17:47+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном районе на пожаре погиб 3-летний мальчик

Двух его братьев спас сосед
Артём Черепанов
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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22 мая на пожаре в частном деревянном одноэтажном доме в поселке Мезиновском Гусь-Хрустального района погиб 3-летний мальчик. Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку.

По данным Следкома, в тот день мама трех мальчиков оставила детей дома одних, а сама пошла к соседке помочь высадить рассаду. Старший 9-летний сын, оставшись без присмотра, игрался спичками и поджег бумагу. В доме начался пожар, который заметила соседка. Она стала звать на помощь, отозвался проходивший мимо мужчина. Он бросился в дом и вывел двух мальчиков 9 и 7 лет. Узнав, что доме находится еще и третий младший брат, он пошел в дом еще раз, но было поздно. Трехлетний мальчик погиб, отравившись угарным газом.

Двое старших братьев сейчас находятся в ОДКБ и признаками отравления угарным газом. Следственный комитет по Владимирской области отмечает, что на пожаре в регионе с начала 2019 года погибли семеро детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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