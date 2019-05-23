Во Владимире пройдет «Ночь в театре»

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-23T11:01:46+03:00

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«Ночь в театре» пройдет во владимирском театре драмы уже в шестой раз. 24 мая всех жителей и гостей Владимира приглашают в храм Мельпомены познакомиться поближе с театральным миром.

Как обычно, в этот вечер для посетителей будут работать разнообразные площадки, в том числе, состоятся экскурсии по закулисью, мастер-классы по основам актёрского мастерства, спектакли, концертные программы. Будет работать буфет.

Можно будет принять участие в театральной викторине с призами, попробовать себя в качестве актёра в конкурсе «Твой шанс», а также примерить костюмы из спектаклей.

На одной из площадок Союз театральных деятелей проведёт Фатьяновский вечер, где каждый сможет присоединиться к артистам и спеть песни или прочесть стихи Алексея Фатьянова.

Юные театралы смогут посетить мастер-классы от танцевально-спортивного клуба «Арт-баланс», нанести аквагрим, принять участие в театральных конкурсах.

Гостей театра ждёт парад премьер: спектакль «Тайна старого дома» по новеллам Ольги Гуниной на малой сцене и постановка «Новый год forever» по пьесе Елены Скороходовой на большой сцене

Начало «Ночи в театре» в 18.00. Завершится программа выступлением группы PitStop в 22.30.

ИСТОЧНИК KP.RU