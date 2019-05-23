2019-05-23T10:54:26+03:00
Общество

Арбитражный суд признал землю под строительство мусорного полигона в Филипповском лесом

В этом помог рассекреченный документ 1967 года
Артём Черепанов
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22 мая Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел иск активистов села Филипповского Киржачского района, пытающихся доказать незаконной продажу участка земли под строительство мусорного полигона в 2015 году. По их мнению, эта земля с лесом должны принадлежать государству, а решение суда четырехлетней давности о об отказе на установления права РФ на этот участок признать незаконным.

Во время заседания суд признал обоснованным рассекреченное постановление Совета министров РСФСР от 17 мая 1967 о представлении участка Мытищинскому машиностроительному заводу с обязательством по охране леса. Судебный акт 2015 года был отменен, рассмотрение дела возобновилось. Следующее заседание суда по иску филипповских активистов состоится 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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