2019-05-23T10:49:43+03:00
Звезды

Во Владимире выступит группа «Эпидемия» - легенда российского пауэр-метала

Она представит новую метал-оперу
КИНДЕЕВА Дана
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Группа «Эпидемия», созданная в 1993 году, специализируется в основном на метал-операх - больших произведениях в стиле heavy power metal. Тематика лирики в песнях группы в основном связана с фэнтези — с творчеством Маргарет Уэйс и Трейси Хикмена, Майкла Муркока, Джона Р. Р. Толкина и других писателей жанра. В активе команды такие известные метал-оперы, как «Эльфийская рукопись», «Эльфийская рукопись: Сказание на все времена», «Сокровище Энии».

В воскресенье, 26 мая группа «ЭПИДЕМИЯ» представит во Владимире свою новую метал-оперу "Легенда Ксентарона", а также хит-блок из самых лучших песен. Новую метал-оперу, которая одновременно стала как приквелом легендарной "Эльфийской Рукописи", так и завершением истории, начатой на "Сокровище Энии", группа выпустила в начале февраля. В работе над ней приняли участие лучшие рок-вокалисты и известнейшие отечественные исполнители: Хелависа (Мельница), Дария Ставрович (Нуки, Слот), Алексей Горшенев (Кукрыниксы), Иван Ожогин (Бал Вампиров), Петр Елфимов и Елена Минина. Давние поклонники «Эльфийской Рукописи» смогут вновь услышать полюбившихся им героев в исполнении: Дмитрия Борисенкова (Черный Обелиск) и Кирилла Немоляева (Forces United, Бони НЕМ).

Концерт пройдет в ресторане-пивоварне «MaxBräu» (ул. Дзержинского, 11). Начало 26 мая в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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