2019-05-23T10:17:14+03:00
Происшествия

В Вязниках стоковые магазины торговали поддельным «Адидасом» и «Рибоком»

Крупнейшие мировые производители потеряли из-за этого 350 тысяч рублей
Вероника ПАНИНА
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В Вязниках прокуратура обнаружила в магазине «Ценопад» неожиданную вещь - поддельные товары марок «Adidas» и «Reebok». С логотипами всемирно известных фирм продавались кофты, сумки, спортивные костюмы, куртки. Как показала проверка, никакого соглашения с производителем об использовании товарных знаков магазин не имел, а одежда, обувь и прочие вещи были изготовлены на неизвестных фабриках неизвестными компаниями.

Первую проверку, в результате которой был обнаружен конрафакт, прокуратура провела еще в сентябре прошлого года. Тогда же Арбитражный суд вынес администрации магазина предупреждение по административной статье.

Видимо, наказание в магазине не сочли достаточно серьезным, потому что повторная проверка, проведенная уже в мае этого года, опять обнаружила полный ассортимент продукции марок «Adidas» и «Reebok». К официльному производителю, естественно, вещи опять не имели отношения.

Как подсчитали эксперты, компании-производители из-за вязниковского магазина «Ценопад» понесли убытки - ущерб компании «Adidas AG» составил около 220 тыс. рублей, компании «Reebok International Limited» - боле 130 тыс. рублей. Всего около 350 тыс. рублей, что, как сообщает владимирская прокуратура, является крупным ущербом.

Теперь уже предупреждением не отделаться. Полиция по материалам проверки возбудила уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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