2019-05-22T20:39:47+03:00
Общество

Программы владимирского Детского музейного центра отмечены наградой Всероссийского конкурса

На конкурс поступило 95 проектов
Алексей СУХОВ
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21 мая в Петрозаводске открылся Всероссийский фестиваль «Наследие – детям». Лучшие музейные педагоги страны представляют музейно-образовательные уроки и занятия.

В этом году на конкурс поступило 95 проектов от 110 участников из 35 городов России и Белоруссии.

Методисты центра музейной педагогики ВСМЗ Юлия Борисова и Ирина Соколова представили два популярных музейных квеста. Один из них – "Виды изобразительного искусства" знакомит с великим наследием, оставленным русскими живописцами XVIII – XXI веков. Рассказ владимирских музейщиков настолько увлек гостей и участников Фестиваля, что они с удовольствием приняли участие в одном из этапов квеста.

Огромный интерес вызвал у участников форума и квест "А вы знаете, кто такой Владимир Храповицкий?", знакомящий старшеклассников и студентов с историей уникальной усадьбы в Муромцеве, рассказывающий о судьбе ее владельцев.

Сотрудники музея-заповедника стали лауреатами Всероссийского конкурса музейно-образовательных занятий и музейных уроков "Наследие – детям".

ИСТОЧНИК KP.RU

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