Владимирский театр кукол готовит спектакль про Илью Муромца
Премьера состоится в следующем театральном сезоне
фото с официального сайта Владимирского театра кукол
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«Богатырь Илья из Мурома» - такую пьесу специально для Владимирского театра кукол написал драматург Рагим Мусаев.
Художник-постановщик спектакля Денис Токарев из Ижевска представил худсовету свои эскизы к будущей постановке о самом известном нашем земляке.
Премьера спектакля состоится в следующем театральном сезоне. Постановкой спектакля займется главный режиссер театра кукол Марина Протасова.
ИСТОЧНИК KP.RU