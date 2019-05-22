Владимирский театр кукол готовит спектакль про Илью Муромца

СЕГОДНЯ 20:35 2019-05-22T20:35:36+03:00

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«Богатырь Илья из Мурома» - такую пьесу специально для Владимирского театра кукол написал драматург Рагим Мусаев.

Художник-постановщик спектакля Денис Токарев из Ижевска представил худсовету свои эскизы к будущей постановке о самом известном нашем земляке.

Премьера спектакля состоится в следующем театральном сезоне. Постановкой спектакля займется главный режиссер театра кукол Марина Протасова.

ИСТОЧНИК KP.RU