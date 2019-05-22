2019-05-22T17:45:30+03:00
Происшествия

Владимирец украл деньги у 95-летнего деда

В сумке было 40 тысяч рублей
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя областного центра. Мужчину обвиняют за грабеж.

По данным УМВД, в марте текущего года он украл деньги у 95-летнего пенсионера.

Днем, гуляя по Суздальскому проспекту, мужчина увидел пожилого прохожего, у которого в руках была сумка. Владимирец предложил пенсионеру проводить его, на что последний согласился. По пути обвиняемый вырвал из рук дедушки сумку и убежал. Сумма ущерба превысила 40 000 рублей.

Обвиняемый уже успел потратить деньги деда. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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