2019-05-22T16:14:32+03:00
Происшествия

В трех районах Владимирской области задержали наркоманов

Им может грозить до 10 лет лишения свободы
Валерия Рудометова
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В Петушинском районе полицейские задержали 36-летнего жителя города Покров. При себе у него находился белый порошок. Экспертиза показала, что это был наркотик N-метилэфедрон, сообщает УМВД.

По такой же причине в Собинском районе задержали 34-х и 40-летних жителей. У них было почти 4 грамма героина. А в Гороховецком у 30-летнего мужчины нашли больше 1 грамма "синтетики". Наркотик он купил в соседнем регионе.

Санкцией части 2 статьи 228 УК РФ жителям Владимирской области могут дать до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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