В трех районах Владимирской области задержали наркоманов
Им может грозить до 10 лет лишения свободы
Изменить размер текста:
В Петушинском районе полицейские задержали 36-летнего жителя города Покров. При себе у него находился белый порошок. Экспертиза показала, что это был наркотик N-метилэфедрон, сообщает УМВД.
По такой же причине в Собинском районе задержали 34-х и 40-летних жителей. У них было почти 4 грамма героина. А в Гороховецком у 30-летнего мужчины нашли больше 1 грамма "синтетики". Наркотик он купил в соседнем регионе.
Санкцией части 2 статьи 228 УК РФ жителям Владимирской области могут дать до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU