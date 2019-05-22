Во владимирской мэрии в отставку ушел начальник транспортного управления

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-22T14:57:24+03:00

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19 мая ушел из владимирской мэрии уволился начальник управления транспорта и связи Олег Орехов. Он проработал в этой должности почти два года.

На посту начальника управления транспорта и связи администрации города Владимира Олег Орехов сменил Юрия Иванова в сентябре 2015 года. Ранее он работал в различных владимирских компаниях-перевозчиках, возглавлял службы эксплуатации "БигАвтоТранса" и "АДМ".

С 20 мая обязанности руководителя управления будет исполнять заместитель начальника управления Андрей Мольков.

ИСТОЧНИК KP.RU