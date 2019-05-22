2019-05-22T14:57:24+03:00
Общество

Во владимирской мэрии в отставку ушел начальник транспортного управления

Его обязанности будет исполнять заместитель
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 мая ушел из владимирской мэрии уволился начальник управления транспорта и связи Олег Орехов. Он проработал в этой должности почти два года.

На посту начальника управления транспорта и связи администрации города Владимира Олег Орехов сменил Юрия Иванова в сентябре 2015 года. Ранее он работал в различных владимирских компаниях-перевозчиках, возглавлял службы эксплуатации "БигАвтоТранса" и "АДМ".

С 20 мая обязанности руководителя управления будет исполнять заместитель начальника управления Андрей Мольков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В трех районах Владимирской области задержали наркоманов
Во Владимире разыскивают очередного педофила
Киржачский нелегал получил два года строгача за нападение с ножом на школьника
"Музыкальная экспедиция-2019" откроется во Владимирской области 6 июня
Владимирский транспорт пойдет в объезд шествия выпускников
Входящие звонки в Крыму теперь бесплатны
Десять процентов владимирцев держат сбережения в валютных вкладах
Четырех владимирцев подозревают в вымогательстве денег у алкомаркетов
Сбежавший из колонии-поселения под Владимиром преступник задержан
«Ростелеком» за 2018 год отбил более 700 тыс. кибератак на инфраструктуру клиентов
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Суздальской
Автобусы и троллейбусы во Владимире изменят свои маршруты днем 23 мая
В Юрьев-Польском мужчина два раза ограбил 91-летнюю женщину
Владимир Сипягин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт
Во Владимире простят книжных должников
Владимирская спортсменка выиграла 2 «золота» на первенстве России по джиу-джитсу
Ковровчанка украла из подъезда детский велосипед
Из колонии-поселения во Владимирской области сбежал опасный преступник
Во Владимире разыскивают очередного насильника
Педагогом года Владимирской области стал учитель биологии и географии
Ковровский дзюдоист прошел в финал IX летней Спартакиады учащихся России